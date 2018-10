Rosángela Espinoza tuvo tenso momento con Karen Dejo en vivo

En el último programa de Esto es guerra, Rosángela Espinoza tuvo tenso momento con Karen Dejo al pasar a los 'Retadores'. La modelo quedó impactada cuando fue llamada por María Pía Copello al equipo rojo y verde.

Mira: Rosángela Espinoza lloró frente a Michelle Soifer por decisión del Tribunal

"En realidad no voy a poder estar con las tres hermanastras, en serio. Yo no sé si voy a estar cómoda en ese equipo, pero haré como si Karen Dejo no existe", comentó la "Chica selfie". La "Sabrosura" aseguró que pese al cambio de equipo "no la aguantará".

Mira: Michelle Soifer "enfureció" con Ignacio Baladán tras votar por Rosángela

Todos los episodios de EEG en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!