Rosángela Espinoza: El Tribunal de EEG la envió a su casa para que se recupere de su fuerte lesión

Rosángela Espinoza se mostró afectada al ser llamada por el Tribunal de Esto es guerra para que empiece a competir, pero la modelo le recordó a la producción que aún no puede participar de ningún circuito extremo debido a una fuerte lesión en su pierna izquierda. La máxima autoridad le pidió que sería mejor que se vaya a su casa para que realice su descanso médico.

La modelo confirmó que el doctor le dio un descanso por ocho días, pero aún no puede realizar un esfuerzo como competir fuertemente en un juego. El Tribunal recalcó que ellos necesitan que todos empiecen a jugar y ella no supo responder el tiempo exacto que necesita estar fuera del programa ya que no habló con el médico.