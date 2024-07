Rosángela Espinoza tomó radical reacción tras ser eliminada de EEG por Patricio Parodi

"No me estoy yendo de viaje y no piensen que lo están haciendo porque me voy de viaje. Estoy fría por la decisión que está tomando Patricio. Yo solo lo dejo en las manos de Dios y estoy súper tranquila con mi vida y no quiero problemas. Él la tomó y la respeto. Me voy totalmente tranquila", comentó Rosángela Espinoza.