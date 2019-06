Rosángela Espinoza sobre posible sanción: Respetaré la decisión de mi equipo

En Esto es guerra, la polémica por su desempeño en la competencia dejó muy afectada a Rosángela Espinoza. La guerrera se pronunció sobre la posible sanción que recibiría tras la votación de sus compañeros.

En declaraciones para el videoblog de la web de América Televisión, la Chica Selfie manifestó su frustración por la difícil situación que atraviesa tras perder contra Spheffany Loza y aunque cuestionó la posición de los miembros de su equipo, reconoció que no fue su mejor momento.

"Es muy complicado porque todos queríamos ganar y eso causa frustación. Me pongo en su lugar, estaba en mis manos y se me fue. Ayer fue un día malo. Eso no significa que me voy a quedar con los brazos cruzados. Hemos perdido la batalla, pero no la guerra", afirmó.

Al preguntársele acerca de su decisión de querer abandonar el reality, Rosángela sostuvo: "Cuando estás con la cabeza caliente tomas decisiones apresuradas. Cuando se me acercó Patricio (Parodi) me dijo una serie de cosas y eso me frenó".

"Ayer perdí y tengo que aceptar ese error. Cual sea la decisión de mi equipo la voy a respetar", aseguró la integrante de los Guerreros.

