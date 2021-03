La combatiente no permitió que Baladán asegure que Facundo González le sopló una respuesta en pleno juego.

Rosángela Espinoza se molestó con Ignacio Baladán por asegurar que hizo trampa durante un nuevo juego de EEG. La combatiente no permitió que Baladán asegure que Facundo González le sopló una respuesta en plena competencia de preguntas.

"Ignacio, por siacaso nadie me ha soplado. Habla bien, ¿okey? Nadie me ha soplado, no me gusta que me soplen porque al final estaría haciendo trampa", comentó la "Bonita". El guerrero se enfrentó a la combatiente y reafirmó que sí lo hizo a lo que ella afirmó que si realmente cree que haría caso al "Wacho".

