¡No lo esperaba! Rosángela Espinoza se enfrentó a Said Palao y él lanzó fuerte comentario al recordarle que ella originó los circuitos extremos al no competir al 100% por el equipo de los Guerreros. La combatiente nunca imaginó que le respondería así en vivo.

"Rosángela, estamos hablando con la gente de compite. Si estás allí es por tu problema, no por la competencia", dijo Said Palao. Mathías Brivio y algunos guerreros no pudieron contener la risa y la "Chica selfie" solo atinó a salir del set del reality de competencia.

