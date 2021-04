Rosángela Espinoza se enfrentó a Mario Hart por no apoyarla: "No me tienes fe"

La "Bonita" se sintió muy incómoda al escuchar que el capitán de los Combatientes no le daría un puntaje para posicionarse en la tabla pese a su lesión.

Mario Hart apoyó la decisión de Yaco Eskenazi al no darle los 200 puntos Angie Arizaga por su lesión y darle un impulso en la tabla de posiciones. El capitán de los Combatientes precisó que él no daría puntos a Rosángela Espinoza ya que otros competidores necesitan una "inyección de puntaje y ánimos".

"No me tienes fe. Crees que 400 puntos me alejará del primer puesto. Yo haré lo que sea y me voy a esforzar. Eso es lo que no me gusta, que no me tengan fe y confianza. De verdad que ahora siento que los Combatientes no es un equipo", comentó la "Chica selfie" muy molesta por no recibir el apoyo de su capitán.

Yahaira Plasencia y Rosángela Espinoza ganaron 300 puntos en duelo de baile