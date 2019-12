La "Chica selfie" hizo notar su incomodidad porque no estuvo nominada.

Vídeo: La "Chica selfie" hizo notar su incomodidad porque no estuvo nominada.

Rosángela Espinoza se enfrentó a Luciana Fuster por no ganar premio La más sexy.

La "Chica selfie" hizo notar su incomodidad porque no estuvo nominada.

Rosángela Espinoza se enfrentó a Luciana Fuster cuando la modelo no escuchó su nombre como una de las candidatas para ganar el premio "La más sexy" del programa. La "Chica selfie" hizo notar su inconformidad y calificó a su compañera con fuerte comentario.

➤ Mira: ¿Austin Palao no adivinó palabra solo para molestar a Luciana Fuster?

"¿Quién hizo esa lista? ¿No me quieren? Como es posible que yo no esté en esa lista. ¿Por favor? Está el palo seco de Luciana Fuster. No es así. Mejor que le entreguen el premio de una vez", expresó Rosángela Espinoza.

Luciana Fuster sorprendió a Austin Palao con tierna declaración

Todos los episodios de EEG en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!