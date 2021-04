Rosángela Espinoza se enfrentó al Tribunal y se quedó sin equipo hasta nuevo aviso

La "Bonita" aseguró que al Tribunal no le conviene sacarla del programa porque no encontrará una nueva Rous como ella.

Rosángela Espinoza se enfrentó al Tribunal de Esto es guerra por enviarla detrás del escenario y dejarla sin equipo hasta nuevo aviso. La "Bon ita" aseguró que al Tribunal no le conviene sacarla del programa porque no encontrará una nueva Rous como ella e incluso cuestionó la decisión de la producción.

"Si no soy guerrera ni combatiente, ¿me voy a mi casa? Para qué voy a estar atrás perdiendo el tiempo. Dígame si realmente me quiere en el programa. Yo también tengo otras cosas que hacer… No le conviene sacarme del programa así de simple. No va a encontrar otra Rous como yo. Es la verdad", comentó la "Chica selfie". Los capitanes de ambos equipos coincidieron en que se debe respetar lo que dice el Tribunal.

Ducelia Echevarría pasó a los Combatientes y Rosángela Espinoza abandonó el set para evitar ser "Guerrera"