Rosángela Espinoza se burló de Michelle Soifer y ella tuvo fuerte reacción

La combatiente afirmó que la capitana de los Guerreros se hace la "víctima".

Rosángela Espinoza se burló de Michelle Soifer por los comentarios que realizó la capitana de los Guerreros por ser sentenciada por los Combatientes. La combatiente no se quedó tranquila y afirmó que la guerrera se hace la víctima al poner el tema de su operación.

"Si te han dado la banda es para que hagas algo porque hoy en día no entiendo si estás mal, si estás en recuperación o que haces en el programa. El programa no es Esto es lengua, es Esto es guerra, competencia", sentenció la "Chica selfie". Michi se incomodó y solo le dijo que con ella no está hablando.

Rosángela Espinoza enfureció con Michelle Soifer por sentenciarla