Rosángela Espinoza reveló secreto de Carloncho y él abandonó el set

Rosángela Espinoza reveló secreto de Carloncho durante un juego donde el locutor era juez. El conductor de En boca de todos se incomodó por la revelación y aseguró que su expareja quiere un "remember" no sin antes intentar abandonar el set del programa.

"Tengo un chisme de Carloncho. Está con detalles ahora que se ha puesto pelo", comentó Rosángela Espinoza. El conductor de espectáculos no dudó en responderle: "Yo me he puesto pelo y tú te pusiste varias cosas".

