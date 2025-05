Rosángela Espinoza reclamó a Said Palao por invitación a su boda

Said Palao regresó a Esto es Guerra de su luna de miel con Alejandra Baigorria y Rosángela Espinoza no dudó en reclamarle por haberla invitado tarde a su boda. El guerrero confesó que se olvidó de avisarle con anticipación y la modelo no dudó en responderle. "¿Cómo te vas a olvidar de mí? Por dignidad dije que no iba a ir. No voy a ir a comprar mi vestido a última hora", dijo.