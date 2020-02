Rosángela Espinoza recibió tremenda "cachetada" de Michelle Soifer

La "Chica selfie" grabó divertida escena en detrás de cámaras para su cuenta de TikTok.

Rosángela Espinoza emocionó a sus millones de seguidores de Instagram al compartir un divertido video de TIkTok junto a Michelle Soifer. La combatiente intentó enfrentar a la querida Michi, pero ella no dudó en lanzarle una "cachetada" que la lanzó contra un muro del programa.

"Definitivamente no me conviene enfrentarme con la Michi, salgo volando. No se olviden de seguirme en #tiktok búscame así", se lee en la leyenda del video. La escena generó mucha espectativa ya que cuenta con más de 500 mil reproducciones.

