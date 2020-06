La retadora cayó intempestivamente por "atrevida" contra el jurado del juego.

Rosángela Espinoza recibió la peor venganza del doble de Ducelia Echevarría. La retadora cayó intempestivamente por "atrevida" contra el jurado del juego.

"No me parece, pero a nada", acotó la modelo cuando fue consultada por Jazmín Pinedo lo que opinaba sobre la presencia de la doble de Ducelia Echevarría. Nabito no le perdonó el comentario a la "Chica selfie" y la lanzó al agujero del juego.

