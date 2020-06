La "Chica selfie" no imaginó que terminaría así en plena competencia.

Rosángela Espinoza recibió el peor castigo de Michelle Soifer durante un juego de memoria rápida. La "Chica selfie" no imaginó que terminaría en el suelo tras enfrentarse a su mayor contrincante

➤ Mira: Jazmín Pinedo se enfrentó a Gian Piero Díaz por un polémico punto

"China por favor no me presiones porque tengo todo el derecho de reclamar. Me lo tendría que preguntar en todo caso la producción o Mister 'G'", precisó Gian Piero Díaz ante la pregunta de Jazmín Pinedo.

Todos los episodios de EEG en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!

Gian Piero Díaz se molestó con su equipo y envió fuerte mensaje a Pancho Rodríguez