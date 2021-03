¿Rosángela Espinoza reveló el nombre del nuevo amor de Pancho Rodríguez?

Los conductores sorprendieron al combatiente históricos con tremendas revelaciones.

Rosángela Espinoza puso nervioso a Pancho Rodríguez cuando el combatiente estaba fallando en pleno juego que perjudicaría a la "Chica selfie" al quedar mojada. La "Bonita" advirtió a Panchito que revelará el nombre de su nuevo amor.

"Si yo me mojo cuento todo. ¿Por qué te pones nervioso Panchito? Tú sabes que no lo voy a decir. Yo no soy la protagonista", precisó la combatiente sobre las nuevas salidas entre el combatiente histórico y una misteriosa mujer. Como se recuerda, Rodríguez terminó su relación con Tepha Loza meses atrás.

¿Yahaira Plasencia confirmó relación entre Rosángela Espinoza y Pancho Rodríguez?