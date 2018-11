¿Rosángela Espinoza miente sobre su lesión? Nicola Porcella la "desenmascaró"

En el reciente programa de Esto es guerra, Rosángela Espinoza nunca imaginó que Nicola Porcella preguntaría en vivo a todos los competidores si creían que su lesión es falsa. La mayoría de los Guerreros afirmó que considera que no existe la tendinitis de la modelo.

"Muñeco engreído te voy a responder. Yo no tengo que darte explicaciones. A quien tengo que dar explicaciones es al productor y al público porque se merecen respeto. Tengo tendinitis y eso no implica que no pueda correr", señaló Rous muy incómoda con el capitán de los Guerreros.

