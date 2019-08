Rosángela Espinoza: "Lo que me diga el Tribunal me da igual"

¡Sin filtro! Rosángela Espinoza hizo notar su incomodidad por la decisión del Tribunal de Esto es guerra por colocarlos a todos en ronda de eliminación. La "Chica selfie" envió fuerte mensaje a través de las cámaras del videoblog de EEG en detrás de cámaras.

"Todos tienen miedo al Tribunal como si fuera un monstruo. Yo no le tengo miedo. Para que tener sentimientos con el Tribunal y ellos no lo tienen por nosotros. Nos trata mal y a veces nos humilla. Lo que me diga el Tribunal me da igual porque gracias al público estoy en EEG", expresó Rosángela Espinoza.

