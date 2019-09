Rosángela Espinoza lloró tras sufrir terrible lesión y dijo esto

¡Desconsoladamente! Rosángela Espinoza lloró tras sufrir terrible lesión al comenzar reto de altura. La combatiente fue atendida por los paramédicos debido a los golpes que tuvo por la fuerte caída.

➤ Mira: Rosángela Espinoza y Ducelia Echevarría protagonizaron duro enfrentamiento

Ducelia Echevarría no se quedó callada y aseguró que sus lágrimas son falsas y que todo lo que pasó se debe al karma. Rosángela Espinoza se defendió entre lágrimas por la falta de consideración. "No valoran mi esfuerzo para nada. Yo no me equivocado, tuve una fuerte caída", comentó Rosángela Espinoza.

➤ Mira: Angie Arizaga imitó el baile de Rosángela Espinoza tras ganarle juego

Rosángela baila con el Cuy.

Todos los episodios de EEG en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!