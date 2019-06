Rosángela Espinoza le puso este nuevo apodo a Ivana Yturbe por esta razón

¿Hubo casting?, esa fue la pregunta que se hizo Rosángela Espinoza en Esto es guerra al referirse a los ingresos de Romina Lozano e Ivana Yturbe, a quienes señaló que fueron elegidas por sus parejas en ese momento.

La Chica selfie provocó la molestia de la integrante de los Guerreros, quien salió al frente de inmediato para negar que Jefferson Farfán fue la razón de su llegada al programa; sin embargo, no imaginó el apodo que recibiría.

"Créeme que a mí me han llamado antes que a ti", respondió muy molesta Ivana. Además, ella aseguró que la combatiente no se lleva bien con sus compañeros porque mencionaba temas personales y no competía como debería.

"Te voy a poner un título, miss Lechuga por miss Fresca", dijo Rosángela, quien volvió a repetirlo con más énfasis al escuchar la crítica de la popular Princesa inca.

