La "Bonita" se indignó porque la guerrera no la esperó para enfrentarse en el circuito de fuerza extrema.

Rosángela Espinoza hizo fuerte reclamo contra Michela Elías tras perder juego contra la guerrera al no estar lista para enfrentarse. La "Bonita" se indignó porque la guerrera no la esperó para competirse en el circuito de fuerza extrema y que la producción de EEG no le haya avisado para estar preparada.

"Me sorprende de Michela que haga eso. Yo que ella no hubiera hecho eso. Por ser muy buena y hay competencia donde ella no puede jugar porque ella está lesionada y eso me pasa por ser buena y ponerme en su lugar", dijo la integrante de los Combatientes muy indignada. Pese a su queja, la producción de EEG continuó con el programa.

