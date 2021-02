Rosángela Espinoza hizo fuerte advertencia a Yahaira Plasencia y ella la troleó

La "Bonita" puso sus condiciones antes de grabar un TikTok, pero la cantante le jugó inesperada broma.

Rosángela Espinoza no descartó la posibilidad de grabar un baile de Tiktok junto a Yahaira Plasencia, pero bajo sus condiciones. La "Bonita" advirtió a la cantante que no la opaque y evite colocarse frente a ella cuando empiecen a bailar ya que evita que sus fans no aprecien su coreografía.

Yahaira Plasencia y Rosángela Espinoza se amistaron: "El pasado no importa"

Lo que la "Chica selfie" no imaginaba es que la expareja de Jefferson Farfán, si bien aceptó su comentario, se pusiera frente a la cámara del reality de competencia segundos de bailar el tema "ULaLa". Rosángela Espinoza se incomodó, pero intentó poner paños fríos y afirmó que pese a todo la aprecia.

Yahaira Plasencia y Rosángela Espinoza bailaron juntas por primera vez "ULaLa"