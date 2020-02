Rosángela Espinoza fue suspendida de EEG tras hacer acusación contra su equipo

La combatiente aseguró que sus compañeros la lanzaron por el tobogán.

Rosángela Espinoza fue suspendida en el último programa de Esto es guerra tras hacer una fuerte acusación contra su equipo. La modelo aseguró que algunos de sus compañeros la lanzaron por el tobogán, pese a que el juego ya había terminado.

"Yo no voy a participar en este juego porque me parece que lo están tomando a burla. Yo no les he dado confianza a ustedes para que me empujen. Si me quieren suspender, háganlo porque yo no voy a subir para que me empujen", acotó la "Chica selfie" e inmediatamente después Mister G comunicó que la modelo fue suspendida.

