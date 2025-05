Rosángela Espinoza fue elegida para abandonar EEG y así reaccionó

"Me olvidé, porque yo juraba que dentro de toda la gente del programa yo ya los había invitado. No me olvidé, me demoré, pero te invité", confesó y a lo que la modelo no dudó en reclamarle. "¿Cómo te vas a olvidar de mí? Por dignidad dije que no iba a ir. No voy a ir a comprar mi vestido a última hora", dijo.