Rosángela Espinoza envió fuerte advertencia en detrás de cámaras.

¡Contundente! Rosángela Espinoza se molestó tras los resultados de las votaciones que salvaron a Ivana Yturbe. La modelo traslado su incomodidad fuera del set y envió fuerte advertencia en detrás de cámaras frente a las cámaras del videoblog.

"Me encantaría regresar al programa, pero de esa manera no. Siempre se pide las pruebas y no lo hicieron. Hace tiempo que Ivana debió abandonar el programa. Viene a modelar y siempre tiene una cámara para ella sola. La chica tiene corona, no del Miss Banano sino de Miss EEG", sentenció Rosángela Espinoza.

