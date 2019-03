Rosángela Espinoza "destruyó" a Michelle Soifer tras su posible regreso a EEG

Rosángela Espinoza destruyó a Michelle Soifer sobre su posible ingreso a Esto es guerra. La integrante de los Guerreros compartió a través de algunas historias de Instagram un inusual mensaje para la excompetidora. ¿Qué le dijo?

"Espero que entre las bombas no esté Michelle Soifer. No, Peter Fajardo. No, Michelle Soifer. Se comerá la comida del catering y me va dejar sin comida. ¿Y con Kevin Blow? Menos", dijo la popular 'Chica selfie'.

