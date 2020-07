Rosángela Espinoza dedicó canción a Carloncho y él la troleó en vivo

La combatiente no imaginó que el locutor le respondería con tremendo comentario.

Rosángela Espinoza dedicó canción a Carloncho tras reencontrarse nuevamente en el juego "No digas sí, no digas no". La integrante de los Combatientes aseguró que el locutor le hace recordar el tema "Pisado" y no dudó en cantarlo en vivo.

El conductor de En boca de todos detuvo el juego por considerar que la modelo no estaba jugando limpio. Carloncho aprovechó la segunda oportunidad al trolearla y hacer que pierda la competencia. Al final, la "Chica selfie" terminó en el piso.

