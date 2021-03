¿Rosángela Espinoza confirmó romance entre Yahaira Plasencia y Pancho Rodríguez?

La "Bonita" contó que Panchito ya no quiere bailar bachata con ella y ahora le gusta la salsa.

Rosángela Espinoza hizo inesperada revelación sobre la verdadera relación que mantienen Yahaira Plasencia y Pancho Rodríguez. La combatiente afirmó que Panchito ya no quiere grabar videos con ella y contó que no opinará sobre los amoríos de la cantante de salsa. ¿Qué intentó decir?

"A mí no me metan en los amoríos de Yahaira. Te la estoy devolviendo porque ella me dijo una vez que no se mete en los amoríos de Rosángela. Solo quiero decirle algo a Panchito que con razón ya no quieres bailar bachata conmigo. Cambió de genéro musical", explicó Rous.

