Rosángela Espinoza confesó en qué universidad estudia Marketing.

Rosángela Espinoza muestra a través de su cuenta de Instagram su otra faceta como estudiante de Marketing y las notas que obtiene en cada ciclo académico. La integrante de Esto es guerra reveló en qué universidad estudia su carrera profesional.

➤ Mira: Paloma Fiuza lanzó comprometedora revelación sobre Austin Palao

La popular "Chica selfie" está a poco meses de terminar su primera carrera profesional y no duda en compartir sus altas calificaciones. "Aprobé con buenas notas de Finanzas Aplicadas con 16 y Servicio al cliente con 17. Me siento muy feliz de seguir avanzando con mis estudios ya no falta nada para terminar la universidad", escribió Rosángela Espinoza en una de las publicaciones de sus calificaciones.

➤ Mira: Nicola Porcella engríe así a Romina Lozano tras sufrir terrible lesión

Todos los episodios de EEG en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!