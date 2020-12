La bella modelo imitó el mismo look y coreografía del último éxito de la cantante colombia en "Shakira challenge".

¡De infarto! Rosángela Espinoza cautivó con baile en vivo de Shakira al ritmo de "Girl like me". La bella modelo imitó el mismo look y coreografía del último éxito musical de la cantante colombia en el "Shakira challenge".

➤ Mira: Austin Palao dedicó a mensaje por el viaje a Luciana Fuster a México

Anonymous no dudó en darle el punto inmediatamente a la combatientes tras las presentación de Paloma Fiuza, Karen Dejo, Ducelia Echevarría, Alejandra Baigorria y Angie Arizaga. La "Shakira selfie" ganó 100 puntos para su equipo.

Todos los episodios de EEG en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!

Angie Arizaga y Jota Benz vencieron a Rosángela Espinoza y Austin Palao al bailar reguetón