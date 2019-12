La combatiente cuestionó la decisión de la conductora. "No estás haciendo un buen papel", señaló.

¡Qué tal actuación! Rosángela Espinoza arremetió contra Sheyla Rojas sobre su desempeño como jurado invitado en la última edición de "Dale play" de Esto es guerra. La combatiente se molestó en vivo y aseguró que deberían elegir mejor al jurado.

"Deberían evaluar muy bien al jurado porque Sheyla me cae súper bien, pero no estás haciendo un buen papel… ¿Básico? Mira quién lo dice Sheyla", sentenció Rosángela Espinoza. La exguerrera quedó sorprendida y no dudó en defenderse.

