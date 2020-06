Rosángela Espinoza acusó a Michelle Soifer de fraude tras perder reto de baile

La retadora aseguró que la guerrera le quitó el personaje que caracterizaría por "capricho".

Michelle Soifer y Rosángela Espinoza tuvieron un nuevo enfrentamiento luego que Fernando Armas diera como ganadora del duelo de baile a la guerrera. La "Chica selfie" se incomodó y no dudó en lanzar fuerte acusación contra su compañera.

➤ Mira: Michelle Soifer hace mea culpa tras acusación de Gian Piero Díaz

"Me dieron el papel de Shakira el día sábado y el domingo me dijeron que sería JLo. Eso significa que la señorita Michi pidió para ser Shakira y cantar. Obvio, hay una desventaja. A mi no me gustan esos engreimientos", señaló la retadora. Michelle Soifer le respondió en vivo y solo le cantó a capella un tema de JLo.

Todos los episodios de EEG en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!

Michelle Soifer y Rosángela Espinoza se enfrentaron en sensual duelo de baile