Rosángela dio insólito consejo a Onelia por "perder" a Mario

Rosángela Espinoza no dudó en darle un consejo a Onelia Molina por haber "perdido" a Mario Irivarren. La influencer desató algunas carcajadas en Esto es Guerra con sus palabras hacia la arequipeña, quien no imaginó que recibiría una recomendación. "Por más que hayas perdido a don Ramón, no te preocupes, la vida continúa", dijo la modelo y a lo que la odontóloga le recalcó que ella no lo perdió.