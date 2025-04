"Qué chusco eres, de verdad, para decir eso. Para empezar, Johanna ni sabía tu nombre, no sabía quién eras y así la estás reclamando. Por favor, Raúl, por lo menos yo te sigo en Instagram, te pongo like, te quiero y me metes aquí a alguien que ya debe estar enterrada", exclamó la actriz cómica.