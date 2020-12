El capitán de los Combatientes hizo inesperado pedido a la guerrera que la dejó impactada.

Rafael Cardozo se burló de Alejandra Baigorria con fuerte comentario sobre Said Palao. El capitán de los Combatientes hizo inesperado pedido a la guerrera que la dejó impactada al decirle que deje que el hermano de Austin Palao se defienda solo cuando pierda un juego.

"Quiero pedir un favor a Alejandra. Cualquier problema deja que Said se defienda, no quieras sacar la garra por tu enamorado. La última vez que hizo un punto Said Palao, él aún estaba soltero", precisó el capitán de los Combatientes, quien minutos después le ganó al guerrero en fuerza extrema.

