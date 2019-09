Rafael Cardozo: Pancho Rodríguez y Gian Piero Díaz se enfrentaron al guerrero

Pancho Rodríguez y Gian Piero Díaz tuvieron fuerte enfrentamiento contra Rafael Cardozo luego que el guerrero empezara a distraerlos en pleno juego de memoria. Esta actitud generó la molestia del conductor y el capitán del equipo rojo y verde.

"Tú no eres juez, no eres de producción, no eres nada y respeta tu turno", expresó Pancho Rodríguez. Gian Piero Díaz les dijo a los Guerreros que ellos no son jueces para estar involucrándose en su juego.

