Rafael Cardozo: Pancho Rodríguez le recordó que no será capitán y así reaccionó

Pancho Rodríguez hizo un pedido especial a la producción de Esto es guerra por las continuas molestias de Rafael Cardozo y el brasileño le dijo que no gana ningún punto. El chileno no se quedó callado y le recordó que no será capitán de los guerreros.

Mira: Rafael Cardozo aseguró que Mario Irivarren hizo trampa y ayudó a Pancho Rodríguez

Todos los episodios de EEG en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!