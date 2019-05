Rafael Cardozo "estalló" de cólera y aseguró que piensa abandonar EEG

Rafael Cardozo perdió el control en el último programa de Esto es guerra cuando denunció algunas fallas de la producción del reality en algunos juegos de la competencia. El capitán de los Combatientes amenazó con renunciar a EEG.

"Creo que el único juego que perdimos hoy día justo, fue el juego de afuera, el salta, salta. Los demás, yo le hecho toda la culpa a la producción. Para yo dejar el seguir el juego y para no hacer reclamos, que no hice ningún reclamo hasta ahora, me estoy perjudicando y voy a tener dos sentenciado. Yo pido por favor que yo sea el sentenciado porque de esta manera yo no quiero seguir en el programa", afirmó Rafael Cardozo.

