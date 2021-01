¿Paula Manzanal envió fuerte mensaje sobre su vinculación con Ignacio Baladán?

La modelo pidió que no dejen de vincularla con el uruguayo y gritó su soltería a través de Instagram.

¡Ni se lo mencionen! Paula Manzanal envió un fuerte mensaje en sus redes sociales al asegurar que está soltera y que dejen de vincularla con Ignacio Baladán. Como se recuerda, el integrante de Esto es guerra fueron relacionados sentimentalmente desde el año pasado pese a que ambos nunca confirmaron su romance.

"Mi amiga no mintió al decir que estaba en relación, pero desde hace dos minutos ya no lo estoy, así que estoy soltera. No me molesten con esa persona, no quiero saber nada de él, chau", comentó la modelo a través de una historia de Instagram.

