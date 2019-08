Patricio Parodi y Mayra Goñi cantaron juntos este tema a Flavia Laos.

Patricio Parodi y Mayra Goñi sorprendieron a Flavia Laos por su cumpleaños al unir sus voces por primera vez y dedicarle este tema a la actriz por el día de su cumpleaños. La mejor amiga de la modelo ayudó al guerrero a llegar a las notas más agudas.

Patricio Parodi y la actriz interpretaron la canción "Que levanten la mano" y luego Mayra Goñi cautivó con su voz con Will love you always de Whitney Houston. La reunión se celebró por el cumpleaños número 22 de Flavia Laos.

