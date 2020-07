Patricio Parodi y Gian Piero Díaz tuvieron fuerte enfrentamiento en vivo

El conductor cuadró al guerrero y le pidió que no lo "tranquilice". ¿Qué dijo Patricio Parodi?

Gian Piero Díaz tuvo un fuerte enfrentamiento con Patricio Parodi cuando el conductor dio como ganador a Pancho Rodríguez frente al guerrero. El capitán de los Guerreros se incomodó y pidió disculpas, no sin antes asegurar: "Yo no tengo el poder aquí".

➤ Mira: Patricio Parodi sorprendió a Sheyla Rojas con tremenda broma

"Patricio, un ratito, a mí no me tranquilices. Tranquilízate, tú. Para comenzar cálmate porque si yo estoy cantando algo es porque yo tengo acá la cuenta de producción así que no digas tranquilo. A mí no me tranquilices", dijo el compañero de Jazmín Pinedo.

Todos los episodios de EEG en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!

Patricio Parodi sentenció a Tepha Loza y Pancho Rodríguez no lo soportó