Patricio Parodi volvió a EEG con un fuerte mensaje que dejó impactados a todos

Patricio Parodi volvió a Esto es guerra con un fuerte mensaje que dejó impactados a todos. El guerrero histórico reveló que mantiene una rivalidad contra Ignacio Baladán y pasó directamente al equipo de los "Guerreros". El combatiente aseguró que ambos mantienen un impase.

"Gracias, Johannita. Gracias producción. A todos los chicos los extrañé mucho, guerreros y combatientes y gente detrás de cámaras. Me sorprende que el Tribunal me diga poco floro porque yo siempre me caracterizo por ser una persona que no habla y solo con mis hechos", comentó el excapitán de los Guerreros.

