Patricio Parodi tildó de 'mentiroso' a Said Palao por esta razón

Patricio Parodi y Flavia Laos se volvieron a reencontrar en Esto es guerra y Katia Palma no dudó en consultarse a la modelo si está conforme con todos los integrantes del equipo de los guerreros en alusión a "Pato". La cantante aseguró que está tranquila en los guerreros, pero aclaró que la producción solo le puso el uniforme amarillo y azul: "No me quedó de otra, pero yo feliz igual".