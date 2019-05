Patricio Parodi tildó de "cobarde" a Pancho Rodríguez y él explotó en vivo

Patricio Parodi tildó de "cobarde" a Pancho Rodríguez al acusar al capitán de los Retadores de "no ponerse los pantalones" y no asumir responsabilidades como líder de su equipo. La expareja de Spheffany Loza no se quedó callado y lo encaró en vivo.

Pancho Rodríguez aseguró que el guerrero no da la cara para enfrentar a los retadores e incluso afirmó que se esconde detrás de Rafael Cardozo y Hugo García.

