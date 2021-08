Patricio Parodi sobre su estado sentimental tras supuesta ruptura con Flavia Laos: "Muy tranquilo"

La pareja se habría separado hace varias semanas atrás luego que Patricio no celebre el cumpleaños de Flavia junto a ella.

Patricio Parodi rompió su silencio tras varias semanas de especulaciones sobre la supuesta ruptura de su relación con Flavia Laos. El guerrero aclaró su actual estado sentimental en el programa y si bien no confirmó o negó la noticia solo se animó a asegurar que está muy tranquilo.

➤ Mira: ¿Flavia Laos se parece cada vez más a Sheyla Rojas con sus nuevos retoques?

"Estoy bien, mira mi carita ¿o me ves llorando? Estoy tranquilo. No voy a decir nada que se preste a doble cosas. Estoy tranquilo", explicó el integrante de los Guerrreros cuando Johanna San Miguel le preguntó sobre su soltería. Como se recuerda, los rumores de la separación crecieron cuando la pareja viajó a Miami y no estuvieron juntos por el cumpleaños de la actriz.

Todos los episodios de EEG en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!

¿Patricio Parodi y Mario Hart no quieren a Karen Dejo en sus equipos?