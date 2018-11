Sheyla Rojas hizo incómoda pregunta a Rafael Cardozo sobre Patricio Parodi.

En el reciente programa de Esto es guerra, Sheyla Rojas hizo una incómoda pregunta a Rafael Cardozo sobre la elección de Patricio Parodi como capitán de los Guerreros. El brasileño dejó impactado a todos al referirse así del popular Pato.

Mira: Rosángela Espinoza lloró frente a Michelle Soifer por decisión del Tribunal

"¿Crees que los guerreros se equivocaron al elegir a Patricio Parodi como capitán y no elegirte a ti?", preguntó la conductora. El brasileño aseguró que está demostrando la equivocación del equipo. "Para capitán no tiene nada de nada. Como capitán no llega a nota ni a dos puntos", finalizó.

Mira: Michelle Soifer "enfureció" con Ignacio Baladán tras votar por Rosángela