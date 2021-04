Patricio Parodi se negó a competir y los Combatientes ganaron 100 puntos

El guerrero aseguró que no puede competir en circuito extremo y Said Palao lanzó el cubo.

Patricio Parodi fue llamada para jugar en un nuevo circuito extremo sobre la piscina, pero Gian Piero Díaz al no ver que el guerrero estaba listo para competir preguntó si realmente estaba preparado para completar los aros debido a una lesión.

Johanna San Miguel recordó que "Pato" no iba a participar debido a la lesión en la pierna que sufre el guerrero. El excapitán aseguró que no puede competir y la producción dio 100 puntos para los Combatientes. Said Palao ganó la competencia y terminaron ganando 250 puntos.

