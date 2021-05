Patricio Parodi se enfrentó a Rosángela Espinoza por su regreso a EEG

"No entiendo por qué está acá", comentó el excapitán de los Guerreros al votar en contra del regreso de la "Bonita".

Rosángela Espinoza reapareció en Esto es guerra tras ser suspendida de el Tribunal, pero ella no contaba que sus compañeros tenían que votar para que se quede en el programa. Patricio Parodi estuvo en contra de su regreso y le recordó que publicó videos donde dice que no quiere estar en el reality.

"Creo que Rous se pasa haciendo videos a sus redes sociales donde ella aclara y dice que no quiere estar acá y todos mis compañeros quieren estar acá. Entonces no entiendo por qué está acá", comentó el guerrero. La "Chica selfie" se defendió al precisar que no se refería al programa y que solo una pregunta en general.

