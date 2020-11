Patricio Parodi reclamó puntos de Guerreros y Tribunal EEG tomó drástica decisión

El capitán aseguró que sus fans le enviaron imágenes que avalarían su reclamo, pero Pancho Rodríguez aseguró que dicho video no tiene validez.

Patricio Parodi reclamó en vivo los puntos a favor de los Guerreros luego que no aceptarán dos errores que habrían sucedido en el programa de ayer. El capitán aseguró que sus fans le enviaron imágenes que avalarían su reclamo, pero Pancho Rodríguez aseguró que dicho video no tiene validez ya que estamos en otro día de la competencia.

"De tu misma boca salió, Patricio, que lo que no se reclama en el día ya no se puede reclamar otro día", precisó el combatiente. Gian Piero Díaz se mostró muy frustrado por la situación y aseguró que no entiende la forma que quieren sumar puntos los Guerreros a través de unos videos pues existen reglas específicas del reality.

