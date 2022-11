Patricio Parodi quedó suspendido indefinidamente de EEG por esta inesperada razón

¡INDEFINIDAMENTE! Patricio Parodi ha quedado suspendido indefinidamente de Esto Es Guerra debido a un hecho que no habría comunicado a la producción.

“Nos están contando por acá los chicos que ha decidido sacarse la muela del juicio, no sé si por dolor o por ganar tiempo, pero ha amanecido hoy adolorido y no había hablado con la producción, sabiendo que esto podía pasar, entonces ha tenido que faltar al programa y la producción obviamente le ha dicho que está suspendido por no haber avisado y prever esto para evitar faltas y problemas en el programa”, confirmó Renzo.